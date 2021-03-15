TOKİ Başkanlığı farklı illerde farklı özelliklerde konut satışı gerçekleştirmekte. TOKİ konut satışlarının bazıları orta gelir grubundan 3+1 dairelerden oluşmaktadır. Söz konusu satışlara başvuru yapacak kişiler ise başvurularda ikamet şartı olup olmadığını merak ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın kuralı ve kurasız konut satışları her dönem gerçekleşiyor. Söz konusu konut satışlarının bazıları alt gelir grubundan olurken bazı konutlar orta gelir grubundan satışa çıkarılmakta.

TOKİ ev satışlarında ikamet şartı var mı?

TOKİ’den konut alacak olanlar için satışta olan alt gelir grubu konut satışlarında ikamet şartı aranmaktadır. TOKİ’nin ilan ettiği satış listesinde yer alan 1+1 ve 2+1 konutlardan almak isteyenlerin ikametlerinin konut satışı yapılan illerde olması gerekmektedir. Başka şehirlerde satış çıkarılan alt gelir grubu konut satışlarına, diğer şehirlerde oturanlar başvuru yapamaz.

TOKİ’nin 3+1 kuralı konut satışlarında ikamet şartı bulunmaktadır. Ancak kurasız konut satışlarında ikamet şartı aranmaz. TOKİ Başkanlığı’nın resmi sitesinden yayımladığı açık konut satışlarında, 3+1 orta gelir grubundan ev alacak olanlar ikamet şartı olmadan ev sahibi olabilir.

Diğer bir ifadeyle farklı bir şehirde ikamet edenler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın açık kurasız konut satışlarına başvuru yapabilir. Kurasız konut satışlarında başvuru şartlarına ilişkin özel bir durum olması halinde satış kılavuzunda belirtilir.