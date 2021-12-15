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Ekonomi TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonuçları Kemaliye TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonuçları Kemaliye TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları TOKİ Kemaliye çekliiş sonuçları! Erzincan Kemaliye TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Erzincan Kemaliye konut kurası gerçekleştirildi. Kemaliye TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Erzincan Kemaliye TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Kemaliye kura çekilişisonucu sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 11:40:00 - 2021-12-15 11:48:29
TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonuçları Kemaliye TOKİ kura sonuçları isim listesi

Erzincan Kemaliye TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kemaliye TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Erzincan Kemaliye konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kemaliye TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonucu sorgulama…

TOKİ Kemaliye kura çekiliş sonuçları

Zümrüt Söyler

Hafize Ataman

Seyit Cebre

Ayşe Birler

Şerif Dabaoğlu

Abdullah Nazif Eraydın

Ahmet Alkaya

Mehmet Yıldırım

Adnan Gür

Esma Akyavuz

Selçuk Akgül

Nadde Akın

Gamze Argun

Gizem Kılıçkaya

Ali Mevlüt Balı

Özgür Konuk

Ece Avcı

Zühal Doğrugil

Cem Değerli

Sermin Becit

Ayhan Enes Işık

Serpil Memiş

Nuray Çoksayğan

Duran Söyler

cemile Burcu Koç

Şeyma Kaymazoğlu

Mukaddes Yavuz

Tayfun Tunç
Bahar Uygun

Emrah Malkoç

Serkan Telli

Gülten Yılmaz

Nurten Dedeoğlu

Ali Samet Duman

Şükriye Gültekin

Mustafa Gür

Ferhat Baran

Adil Güneş

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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