TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonuçları Kemaliye TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ kura sonuçları TOKİ Kemaliye çekliiş sonuçları! Erzincan Kemaliye TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Erzincan Kemaliye konut kurası gerçekleştirildi. Kemaliye TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Erzincan Kemaliye TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Kemaliye kura çekilişisonucu sorgulama ekranı.
Erzincan Kemaliye TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Kemaliye TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Erzincan Kemaliye konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kemaliye TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Erzincan Kemaliye kura sonucu sorgulama…
TOKİ Kemaliye kura çekiliş sonuçları
Zümrüt Söyler
Hafize Ataman
Seyit Cebre
Ayşe Birler
Şerif Dabaoğlu
Abdullah Nazif Eraydın
Ahmet Alkaya
Mehmet Yıldırım
Adnan Gür
Esma Akyavuz
Selçuk Akgül
Nadde Akın
Gamze Argun
Gizem Kılıçkaya
Ali Mevlüt Balı
Özgür Konuk
Ece Avcı
Zühal Doğrugil
Cem Değerli
Sermin Becit
Ayhan Enes Işık
Serpil Memiş
Nuray Çoksayğan
Duran Söyler
cemile Burcu Koç
Şeyma Kaymazoğlu
Mukaddes Yavuz
Tayfun Tunç
Bahar Uygun
Emrah Malkoç
Serkan Telli
Gülten Yılmaz
Nurten Dedeoğlu
Ali Samet Duman
Şükriye Gültekin
Mustafa Gür
Ferhat Baran
Adil Güneş
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın