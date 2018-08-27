TOKİ bu yılın ikinci kampanyasını 21 Eylül’de başlatıyor! ‘Erken öde erken tapu al’da 2. perde

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi başlıyor.

TOKİ’den yapılan açıklamada, indirim kampanyasına başvuruların 21 Eylül’de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti.

Turan, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini aktararak, bu kampanyada indirim oranını yüzde 24’e çıkardıklarını, tarihi ve koşullarının da belirlendiğini kaydetti.

SON BAŞVURU 19 EKİM’DE

Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-19 Ekim’de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, “Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” ifadesini kullandı.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek” bilgisini verdi. Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini dile getirerek, “Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde ve tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz. Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanmasını bekliyoruz. Kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler.”

İNDİRİM ORANI YÜZDE 24

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 2018 yılı içinde ikinci defa düzenledikleri ve erken ödeme yapanlar için bugüne kadar yüzde 20 olarak uyguladıkları indirim oranını yüzde 24’e yükselttiklerini açıkladı.