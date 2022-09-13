TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi
TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin merak edilen detayları paylaştı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak?
Milyonların merak ettiği TOKİ projesinin detayları açıklandı. Peki, TOKİ başvuruları ayın kaçında yapılacak?
TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların 14 Eylül ayında alınmaya başlayacağını belirtti. Başvuruların ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konutları 2 yılda bitirip hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz” dedi.