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Aktüel TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi
Aktüel

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin merak edilen detayları paylaştı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 14:38:00 -
TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi

Milyonların merak ettiği TOKİ projesinin detayları açıklandı. Peki, TOKİ başvuruları ayın kaçında yapılacak?

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların 14 Eylül ayında alınmaya başlayacağını belirtti. Başvuruların ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konutları 2 yılda bitirip hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz” dedi.

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