TOKİ 51 ilde 510 arsayı açık artırmayla satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat’ta bulunan 510 arsa açık artırmayla satılacak. Büyüklüğü 12 milyon 860 bin 274 metrekare; muhammen bedeli 5 milyar 606 milyon 263 bin 159 lira olan arsalar için açık artırma 21 Aralık Çarşamba, 22 Aralık Perşembe ve 23 Aralık Cuma saat 10.30’da üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, depolama yeri, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Çankaya’da konut ve ticaret, Polatlı’da plansız arsalar, Antalya’da konut ile ticaret, imalathane alanları, Eskişehir’de termal turizm tesis alanları, İzmir’de sanayi, konut alanı, tarım ve ticaret alanları da bulunuyor. İstanbul’da ise konut ve ticaret alanları ile Kocaeli’de ticaret, Manisa’da tarımsal nitelikte alanlar da satışa çıkarılan arsalar arasında yer alıyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.