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Aktüel Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:23:47 -
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gezirlik Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde, Sinan Sümenoğlu'nun (41) kullandığı 60 ASS 580 plakalı hafif ticari araç ile Uğurcan Kısa (39) yönetimindeki 05 BF 158 plakalı otomobil çarpıştı.

Uğurcan Kısa olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sümenoğlu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kısa'nın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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