Tokat'ta FETÖ'nün "yeniden yapılanması"na yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı
TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yeniden yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat ve Ankara'dan farklı meslek gruplarından 9 kişi, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.