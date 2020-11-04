  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat'ta baba ve oğlu bir gün arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Tokat'ta baba ve oğlu bir gün arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:49:29 -
Tokat'ta baba ve oğlu bir gün arayla Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan 57 yaşındaki baba Ali Osman Kaya ve 32 yaşındaki oğlu Necmettin Kaya bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Baba ve oğlu Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya burada hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümünden bir gün sonra baba Ali Osman Kaya da hayatını kaybetti.

Baba ve oğlu ilçede toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?
Dünya

Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?

ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar belli olurken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' ..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmaları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay