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Aktüel Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı
Aktüel

Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:19:10 -
Tokat ve Kastamonu'da orman yangını çıktı

KASTAMONU/TOKAT (AA) - Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını ise söndürüldü.

Tokat'ın Aktepe köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Yangına, Orman İşletme ekipleri müdahale ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ise İlişi köyü balıkçı barınağından denize açılan balıkçılar, Darsu köyünde ormanlık alandan çıkan dumanları fark etti.

Durumun, Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirilmesiyle bölgeye Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Çatalzeytin ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Abana ve Bozkurt belediyelerine ait araç ve personelin de destek verdiği çalışmalarla yangın büyümeden yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve zarar gören alanın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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