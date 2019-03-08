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Tokat, Şehir Müzesi’ne kavuştu

Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı törenle açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 21:06
Tokat, Şehir Müzesi’ne kavuştu

Şehir Müzesinin açılışında AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından müzeyi gezen Bakan Selçuk eserleri yakından inceledi.

“İSTANBUL’DAN SONRA İKİNCİ SIRADA”

Şehir Müzesi açılışında konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, “Bir eksiklik vardı, Tokat’ın bir şehir müzesine ihtiyacı vardı. Deveciler Hanı virane halindeydi, Ulu Cami, Takkeciler Cami, Yazmacılar Hanı’nı Allah’a şükür tarihe kültüre kazandırmış olduk. Kalesi, hanları, hamamları, kervansarayları, konakları ile yaylaları, mağaraları, kaplıcaları, bütün ovaları, platoları ile Tokat tarihin kültürün önemli kadim şehirlerinden birisi. Tokat’a daha fazla katkı sağlamanın da peşindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tokat’ta var olan eserlerin sayısı İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Selçuklu, Beylikler hem de Osmanlı eserlerinin hala şaheser olarak durduğu yerlerden birisi” dedi.

GEÇMİŞİN İHYASI, GELECEĞİN İNŞASI

Şehir Müzesinin açılışında konuşan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Bakan Selçuk’a açılışa katıldığı için teşekkür ederek, “Bin yıla yaklaşan Türk İslam hâkimiyetiyle yoğrulmuş 6 bin yıllık geçmişi olan bir şehir. Anadolu’ya 1071’de girmişiz ve 2 yıl sonra 1073 Tokat fetih edilmiş. Fetih eden Komutan Melik Ahmet Gazi kendisi şehrimize ilk Türk İslam camiyi kazandırarak garipler camisini inşa ettirmiştir. Tokat’ımız tarihi içinde bulunduran kadim bir şehirdir burada hep beraberce yaşıyoruz. Biz de diyoruz hem geçmişin ihyası hem de geleceğin inşasını bu şehirde yaptık ve yapalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SELÇUK: MÜZE ŞEHRİN HAFIZASIDIR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada, “Âlimler, fazıllar ve şairler şehrinin bir müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Çünkü müze hafızadır, müze gelecek için tohum saçmaktır. Müze çocuklarımıza köklerini hatırlatmaktır. Müze çocukların şahsiyet sahibi olması için onlara fırsat vermektir. Bundan dolayı da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Türk halkını Tokat’a gelmeyi Tokat’ı ziyaret etmeyi ve bu müzeyi gezmeyi şiddetle salık veriyorum’’ dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:06
  1. İstanbul
  2. Tokat Belediyesi

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