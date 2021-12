Tokat Belediyesi çamurdan elektrik üretiyor

Tokat Belediyesi, gider kalemleri içerisinde önemli bir yer tutan elektrik sarfiyatını karşılayabilmek için yap, işlet, devret modeli ile Tokat merkez Atık Su Arıtma Tesisi’nde biriken ham çamurdan elektrik üretecek tesisatı kurdu. Proje başarıyla tamamladı ve açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen dönerli yakma kazanı kullanılan tesiste yılda 44 Milyon kilovatsaat elektrik elde edilecek. Yapımı tamamlanan tesis, 2021 Şubat ayından itibaren elektrik üretimine başladı.

Bakan Varank açılış için Tokat'a geldi

Tokat Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak çamurdan elektrik üretimi tesisinin açılış için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tokat’a geldi. Bakan Varank, Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi açılışında “Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye’de bir ilk yapıyor” dedi. Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada, Bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kentin kalkınması için çalıştıklarını söyledi. Varank, her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını ifade ederek, “2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık” dedi. Tokat’ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Varank, yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

‘Ülke ekonomisine katkı sağlıyor’

Atık sudan elde edilen çamurla elektrik üretiminin gerçekleştiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “4 aylık bir çalışmanın sonucunda tesisimizi aktif hale getirdik. Atık sulardaki çamurların ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlarız diye bir çalışma yaptık. Buradaki atık çamurları yakmak suretiyle elektrik üretilmesi yapılması hakkında hazırlık yapıldı. Yap, işlet, devret modeli ile bir çalışma başlattık. Şubat ayı içerisinde faaliyetine başladı ve şu an tesisimiz üretimine devam ediyor. Bu çalışma ile hem Tokat Belediyemize bir fayda oluşuyor, hem de bu çamurlar doğaya bırakılmıyor. Çevreci bir proje ve sıfır atık anlamında da olumlu bir projemiz” dedi.

‘11 milyon $’lık yatırım’

Çamuru yakmada kullanılan, yerli ve milli olarak üretilen kazanın ilk defa bu projede yer aldığını ifade eden proje danışmanı Nuri Öztürk, “Bu tesisimiz biyokütle enerji tesisi, senelik 44 milyon kilovat saat bir enerji üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 20- 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Tokat Belediyemize ait arıtma tesislerindeki çamuru ve orman ürünlerini kullanacağız. Tesisimizin ilk ünitesi kazan ünitesidir. Kazanımız yerli üretimdir ve ilk defa da bu tesisimizde kullanılacaktır” diye konuştu.

Tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor

Tokat Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Bey Sokak, Beyhamam Sokak ve Halit Sokak’ın yanı sıra tarihi Behzat Caddesinde çalışma başlattı. Tokat’ta tarihi sokakların restore edilerek turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentte devam eden çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibi ile yerinde inceledi.

Tokat’ın sembol noktalarını restore ederek ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Eroğlu, “Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Meydan çalışmaları, son yıllarda yapmış olduğumuz Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları ile o eski Tokat’ın en güzel caddeleri, sokakları gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun devamında da Behzat caddemiz, önceden Bağdat Caddesi dediğimiz bölgede de çalışmalarımıza başladık. Burası Tokat’ın eskiden kalbi olan bölgelerimizden biriydi. Bu bölgede içlerinde tescilli binada bulunan yaklaşık 50 binamızın cephe düzenleme ve restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Tek tip camekan ve levhalar ile çok güzel bir alanı Şehrimize kazandıracağız. Yine aynı şekilde esnaflarımızda daha göze hoş gelen mekânlarda faaliyetlerine devam etmiş olacaklar” dedi. Bey sokağında yapılan çalışmaların yüzde 50’sini de tamamladıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Yine aynı şekilde bu bölgemizin hemen yanında bulunan Beyhamam Sokak’ımızda da çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısını, hem de üst yapısını baştan yapıyoruz. Burası içerisinde Saat Kulesi’nin, Yüksek Kahve’nin, Behzat Camii’nin, Mevlevihane’nin ve birçok sivil mimarinin olduğu bir bölge. Saat Kulesi Meydanımızı, Demokrasi Meydanımızı da yine bu bölgede hayata geçireceğiz. Arzumuz 2022 sonunda bu 2 projemizi de tamamlamak. Şimdiden bu güzelliği hayal edebiliyorum. Birlikte, çok güzel bir Behzat’ı, Tokat’ı oluşturacağız” diye konuştu.

Tokat'ta sokak hayvanları birliğe emanet

Tokat’ta sokak hayvanlarını korumak amacıyla birlik kuruldu. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat İl Özel İdaresi öncülüğünde başlatılan çalışma ile Tokat’ın genelinde yaşayan 35 bin adet köpek ve bakıma muhtaç bin kedinin korunması sağlanacak.

Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından, Merkez dahil 11 ilçe, 37 Belde Belediye ve 613 köyde yaşayan sahipsiz hayvanlar korumaya alınacak. Birlik sayesinde; sahipsiz hayvanların sağlık kontrolleri yapılarak, çip ve küpe uygulaması yapılacak. Kayıt altına alınan sahipsiz hayvanlar TOSHAB Ana Merkez Toplama-Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilecek, gerekli tedavilerinin ardından doğal yaşama bırakılacak. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Projesi’nin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ilk proje olduğunu belirtti.

Türkiye'ye örnek bir proje

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; “Tokat Belediyesi olarak her canlının belediyesiyiz. Bize emanet edilen her canlı için projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirerek, can dostlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Hayvanları Koruma Kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bizler de Türkiye’de ilk olarak Tokat’ta kurduğumuz, kısa adı TOSHAB olan Tokat Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Projemizle, Mamamatiklerimizle, kedi evlerimizle havyan dostu bir şehir olmaya devam edeceğiz. Tokat Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve İlçe Belediyelerimizin katılımlarıyla kurmuş olduğumuz Birlik Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ilk Birliktir. Tokat İl genelinde yaşayan tüm sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için Türkiye ve Dünya’da ilk uygulama olması nedeniyle örnek bir proje ve uygulamadır. Tokat il genelindeki toplam 35 bin adet köpek ve bin adet sahipsiz kedi için 5 yıllık çalışma planımızı oluşturduk. Veteriner Hekimlerimiz, Veteriner Sağlık Teknisyenlerimiz ve teknikerlerimizle sağlık taramalarımızı yapıyoruz. Her yıl düzenli olacak kontrollerle yeni doğanlar kayıt altına alınırken, tedavileri yapılarak doğal yaşamlarına bırakılacaklar.

Kanun Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Partimiz tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifine göre, hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getirilecek. Hayvanların refahını sağlamak amacıyla, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünden çıkarılıyor. Kedi ve köpeklere dijital takip zorunluluğu getirilecek. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kaldırılacak. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor” diye konuştu.

100 kişi istihdam edilecek

Projeyle Tokat’ın istihdamına da katkı sağlayacağını belirten Başkan Eroğlu, işinde uzman yaklaşık 100 kişinin de istihdam edileceğini söyledi. Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Projemizle yeni bir iş kapısı daha aralanmış oldu. Yaklaşık 100 kişi bu birlikte görev alacak. Bu arkadaşlarımız, işinde ehliyetli, liyakatli kişilerden oluşacak. Şehrimize, can dostlarımıza hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen, katkı sunan birlik ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.