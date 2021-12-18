TOGG'un logosu ne anlama geliyor?
Yerli otomobilini logosu bugün milyonlarla paylaşıldı. Pek çok kişi TOGG’u logosunun ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, TOGG’un logosu ne anlatıyor?
Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih merakla beklenirken bugün TOGG logosunu paylaştı. Peki, TOGG’un logosu ne ifade ediyor.
TOGG'un logosu ne anlama geliyor?
TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "14.30'da buluşalım" denilerek "Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerine yer verildi.
Saatler 14.30’u gösterdiğinde TOGG Twitter hesabından “Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası” ifadesiyle birlikte yeni logosunu paylaştı.
Yapılan paylaşımda yer alan ifadeler ise logonun anlamını, altında yatan mesajları ifade ediyor. Paylaşıma şu ifadeler yer aldı.
<AkılKalp>
<İnsanTeknoloji>
<DoğuBatı>
<BirlikÇokluk>