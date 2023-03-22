Togg'u karalamak için harekete geçtiler! Belge ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u karalamak için Avrupa'da tescillenmedi iftirasını ortaya attılar.
Yollara çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg), Avrupa'da adıyla ilgili tescil sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri yalanlayan belgeler ortaya çıktı.
Fransa'da bir Türk vatandaşının, daha yerli otomobilin ortada olmadığı süreçte tescillediği tekstil markası 'TOGG' sebebiyle Togg markasının Fransa ve Avrupa'da tescillenemediği iddia edilmişti. Bazı internet siteleleri ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi.