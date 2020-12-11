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Otomotiv TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Bakan Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar
Otomotiv

TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Bakan Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG için açıklamalarda bulunurken eleştirilerde bulunan muhalefete de 'Üretim cahili bunlar üretim' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:44:00 - 2020-12-11 23:51:01
TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Bakan Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada, yerli otomobil TOGG'la ilgili önemli detaylar paylaşırken muhalaefet tepki göstererek, "Bunlar üretim cahili, üretim. 'Motor, motor.' diyerek, milletin Meclisinde ülkemizi küçümsemeye kalkanlar, yine bunlar." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de heyecanla beklenen yerli otomobil TOGG'la ilgili önemli detaylar paylaştı.

'TOGG için vatandalarına geri döndüler'

Türkiye'nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, "Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG, Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndü." diye konuştu.

Muhalefete TOGG tepkisi

Varank, "Ne yazık ki, bu gayret ve özveriyi hiçe sayıp, Türkiye'nin otomobili projesine kulp takmak için kendilerini komik duruma düşürenler var. 'TOGG'un şu parçası buradan alınıyormuş, bu parçası şuradan alınıyormuş.' diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. 'Fikri mülkiyet hakkı nedir?' diye sorsanız, bunlar daha onu bile bilmez. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil.' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım, bu tavır çok sığ." ifadelerini kullandı.

'Üretim cahili bunlar'

Bakan Varank, elindeki elektronik kontrol ünitesini milletvekillerine göstererek, Kocaeli'de bir firmanın bu kontrol ünitelerini tasarlayıp ürettiğini ve Mercedes'e sattığını bildirdi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mercedes kamyonlarında bu Türk malı ürün var. Peki siz başka ülkelerde buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela Alman parlamentosunda vekillerin 'Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor, yerli ve milli değil, Alman markası değil.' dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, üretim. 'Motor, motor.' diyerek, milletin Meclisinde ülkemizi küçümsemeye kalkanlar, yine bunlar."

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