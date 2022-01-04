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Otomotiv TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?
Otomotiv

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni model mi geliyor?

CES 2022 duarına hazırlanan yerli otomobil TOGG'dan gelen yeni paylaşım dikkat çekti. Paylaşılan videodaki tasarımın sedan modele ait olduğu ve yeni bir tanıtımın gelebileceği konuşulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:29:00 -

Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da (CES) sahneye çıkacak.

Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı’na hazırız" denildi.

Dikkat çeken detaylar

Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

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