  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG'dan flaş ön sipariş açıklaması
Otomotiv

TOGG'dan flaş ön sipariş açıklaması

29 Ekim'de fabrika açılışı gerçekleştirilen TOGG, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şuanda ön sipariş kabul edilmediğini, ön siparişlerin Şubat ayında kabul edilmeye başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:29:00 -
TOGG'dan flaş ön sipariş açıklaması

Togg ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ana kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişler dışında sipariş alınmadığı bildirildi.

Ön siparişler Şubat'ta

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız.

O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility9 vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz.

Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz''.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23