TOGG'dan flaş ön sipariş açıklaması

Togg ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ana kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişler dışında sipariş alınmadığı bildirildi.

Ön siparişler Şubat'ta

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız.

O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility9 vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz.

Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz''.