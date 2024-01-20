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Otomotiv TOGG’da büyük gün! Bugün başlıyor
Otomotiv

TOGG’da büyük gün! Bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-20 07:45:00 -
TOGG’da büyük gün! Bugün başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. Bugün itibarıyla Togg'da çekiliş yapılmayacak. Sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için talep her geçen gün artıyor. 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, Togg'a sahip olmak için 5 gün boyunca başvuruda bulundular.

Togg T10X modeli için yeni başvuru dönemi

Tüm tüketicilerin merakla beklediği gün geldi. Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor.

Togg'da bugünden itibaren çekiliş de yapılmayacak. Teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak.

Trumore uygulaması üzerinden başvurulabilecek

T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.
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T10F'nin de seneye üretime başlaması planlanıyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek Togg'un yeni modeli T10F de bir süre önce tanıtıldı. Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor. Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor. 

 

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