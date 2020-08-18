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Otomotiv TOGG tasarımları bir ülkede daha tescillendi
Otomotiv

TOGG tasarımları bir ülkede daha tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:07:00 -
TOGG tasarımları bir ülkede daha tescillendi

Merakla beklenen yerli otomobille ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadelerine yer verildi.

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