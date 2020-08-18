TOGG tasarımları bir ülkede daha tescillendi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi.
Merakla beklenen yerli otomobille ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadelerine yer verildi.