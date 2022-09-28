Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Cnn Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG fiyatıyla ilgili de konuştu.

TOGG fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil fiyatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG’un fiyatıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e yetiştirmeyi istiyoruz. Potansiyeli süper” dedi.

ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde TOGG fiyatıyla ilgili konuşmuştu. Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.