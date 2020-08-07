TOGG CEO'su duyurdu... Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme!
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı" açıklamasında bulundu.
Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.
“Yüzde 93'ü tamam”
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasında bulundu.