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Ekonomi Bugün başladı: AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim
Ekonomi

Bugün başladı: AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

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Bugün başladı: AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için bilet ve koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

Kampanyadan alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılacak.

Yolcular, "AJ30KKTC" kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

 

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