TOGG banttan indi ardından TOGG sayısı resmen belli oldu! Bakan Kacır duyurdu
Bakan Kacır, yerli otomobil TOGG, sokaklarda sık sık görülmeye başlanırken yeni bir duyuru yayımladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg hakkında duyurusu: "Bugün itibarıyla banttan inen Togg sayısı 10 bini aşmıştır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün itibarıyla banttan inen Togg sayısı 10 bini aşmıştır" dedi.
Bakan Kacır, bugüne kadar banttan inen Togg sayısını açıkladı. Buna göre, toplam sayının 1o bini aştığı öğrenildi.
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