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TOFAŞ'ta Withey ile yollar ayrıldı

28 Aralık 2018 Cuma 14:47
TOFAŞ'ta Withey ile yollar ayrıldı


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Jeff Withey'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza katılan oyuncularımızdan Jeff Withey ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

NBA ekibi Dallas Mavericks'ten TOFAŞ kadrosuna dahil edilen Withey, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta süre alırken, 7,1 sayı, 3,6 ribaund, 1,3 asist ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li pivot, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10 maçta 7,4 sayı, 3,6 ribaund, 1,3 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:47
  1. Basketbol
  2. Bursa
  3. Jeff Withey
  4. TOFAŞ

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