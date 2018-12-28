TOFAŞ'ta Withey ile yollar ayrıldı





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Jeff Withey'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza katılan oyuncularımızdan Jeff Withey ile bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

NBA ekibi Dallas Mavericks'ten TOFAŞ kadrosuna dahil edilen Withey, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta süre alırken, 7,1 sayı, 3,6 ribaund, 1,3 asist ve 1,6 blok ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li pivot, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10 maçta 7,4 sayı, 3,6 ribaund, 1,3 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.



