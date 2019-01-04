Tobias Heintz, Kasımpaşa'da





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 20 yaşındaki Norveçli futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Sarpsborg ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakalarda 3 gol attı.









