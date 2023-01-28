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Gündem TOBB'tan AB'ye vize çağrısı! "Acil çözüm bulmalıyız"
Gündem

TOBB'tan AB'ye vize çağrısı! "Acil çözüm bulmalıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize konusunun iş dünyası için ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, “Acil çözüm bulmalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 07:22:00 -
TOBB'tan AB'ye vize çağrısı! "Acil çözüm bulmalıyız"

İzmir’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak AB ile ilişkileri daima öncelikli gördüklerini ifade ederek, "Gümrük Birliği, Türkiye'nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri Türkiye'nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları göz önünde tutarsak, ilişkileri canlandırma ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Vize konusu (AB) iş dünyası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma kotaları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu nedenle vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız. Gümrük Birliği dahil olmak üzere Türkiye hakkında bilgilenmek isteyen AB işletmelerinin oranı 2013 yılına göre arttı. Şirketler, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini desteklemektedir. Avrupa Birliği'ndeki işletmeler, Yeşil Mutabakat ve dijital tek pazar hususunda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini de desteklemektedir. Türkiye ve AB iktisadi ilişkilerini daha da ileri taşımak için çok elverişli bir ortam var" dedi.

Son çeyrek asırda karşılıklı ticaret hacminin 4 kat yükseldiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, 2022 yılı itibarıyla Türkiye ile AB mal ticaretinin de 196 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

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