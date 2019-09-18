TMSF, MİLSOFT’u SSTEK’a sattı
MİLSOFT’un TMSF kayyımlığı altındaki yüzde 50 hissesi, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ.’ye satıldı.18 Eylül 2019 Çarşamba 10:42
Son üç yıldır TMSF kayyımlığında yönetilen MİLSOFT’un TMSF kayyımlığı altındaki yüzde 50 hissesi, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ.’ye satıldı. Şirketin hizmet alanı ise komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri, ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretmesi olarak açıklandı.
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