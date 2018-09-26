Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı. Şirketin satışı kapalı teklif ve açık artırma usulü gerçekleşecek. Satışta peşin muhammen bedeli 27,75 milyon TL, teminat tutarı 1 milyon 287,5 bin TL olarak belirlendi.

SON GÜN 12 EKİM

Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurullarınca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 18 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te yapılacak. Aday katılımcılar, tekliflerini, Satış Şartnamesi’ne uygun şekilde hazırlayarak 12 Ekim Cuma günü, saat 17:00’ye kadar grup şirketlerinin merkez adreslerinde elden teslim edecekler.