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TMSF, Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Grubu şirketlerini kapalı teklif ve açık artırma usulü satışa çıkardı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:37
TMSF, Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı. Şirketin satışı kapalı teklif ve açık artırma usulü gerçekleşecek. Satışta peşin muhammen bedeli 27,75 milyon TL, teminat tutarı 1 milyon 287,5 bin TL olarak belirlendi.

SON GÜN 12 EKİM

Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurullarınca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 18 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te yapılacak. Aday katılımcılar, tekliflerini, Satış Şartnamesi’ne uygun şekilde hazırlayarak 12 Ekim Cuma günü, saat 17:00’ye kadar grup şirketlerinin merkez adreslerinde elden teslim edecekler.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:37
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  2. Gürmed Grubu
  3. Satış Komisyonu
  4. Satış Şartnamesi

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