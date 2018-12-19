"TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu"

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz." dedi.

İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup'un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı "Tedarik Zinciri Buluşmaları"nın dördüncüsü, "Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele" mottosu ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ve Aydınlı Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Erbey'ın yanı sıra grubun tüm tedarikçi, müşteri ve çözüm ortakları katıldı.

Toplantıda konuşan Gülal, Ocak 1017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup'un, hem karlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.

TMSF yönetimindeki Aydınlı Grup'un 2017 yılını 1,3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, "Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu aktararak, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz." dedi.







- "Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz"





Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey de Türkiye'nin, demografik özellikleri, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içindeki konumuyla yatımcılar acısından cazip bir ülke olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

Üretim ve ihracatı kaldıraç olarak kullanarak, katma değeri yüksek üretime ağırlık verip istikrarlı büyümelerini sürdürmek istediklerini anlatan Erbey, "Amacımız; ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya çalışmak. Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA'mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz." dedi.

Erbey, halihazırda Türkiye ve yakın coğrafyanın önemli oyuncularından biri konumunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam 618 mağaza ile 2018'i kapatmaya hazırlanıyoruz. Mağazalarımızın 335'i yurt içinde, 283'ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2023'te hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 42 yıllık Aydınlık Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Kar marjımız 2018'de yüzde 25'e ulaştı. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesindeydi. Hazır giyimde böyle bir karlılık yok."

Grubun borç durumuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erbey, "Aydınlı Grup'u 185 milyon avro borçla devraldık. İki yılda 50 milyon avro borç ödedik. Bu ay sonunda TMSF'nin de desteğiyle 10 milyon avro daha borç ödeyeceğiz. Böyle toplam borç oranımız 125 milyon avroya düşmüş olacak." diye konuştu.





- "Bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağlıyoruz"





Mustafa Erbey, teknolojik altyapı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağına yönelik yatırımlara devam ettiklerini vurgulayarak, bu sayede başarılı finansal sonuçlara ulaştıklarına işaret etti.

Şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda başarılı sonuçlar aldıklarını, Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ettiklerini anlatan Erbey, "Rakamlar, ciromuzun geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 51 arttığını gösteriyor. Başarılı büyüme performansımız ihracat rakamlarımıza da yansımış durumda. Buna göre 2018'i bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik bir artışla 378 milyon liralık bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Erbey, mevcut piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracatla katkı sağlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Artan mağaza sayılarıyla da yeni istihdam olanakları yarattıklarını anlatan Erbey, bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağladıklarını bildirdi.

Erbey, grubun 2023 projeksiyonundan da bahsederek, şöyle devam etti:

"Moda perakendeciliği alanında yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Evrensel olarak kabul gören bir kurum kültürü ortaya koyarak dünya çapında örnek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem perakende hem de inşaat sektöründeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle doğru orantılı olarak ihracat oranlarımız artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda 2023'te 5 milyar lirayı aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor. Ayrıca ihracat hacmimizin toplam ciro içindeki payını yüzde 20'ye yükselterek 1 milyar liranın üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Aynı büyüme hamlemizi perakende sektöründe sürdürerek mağaza sayımızı 930'a çıkarmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızın 438'i yurt içinde, 492'si ise yurt dışında olacak."



Hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarıyı inşaat ve enerji sektörüne taşıyarak bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Erbey, "Yaşam alanları ve doğa ile iç içe olan sosyal imkanlarıyla fark yaratan yapımı tamamlanmış Vadi İstanbul, Vadistanbul Teras ve Vadistanbul Park, Koru Florya Yaşam ve Ticaret Merkezi, Vadipark Seyrantepe, Güneştepe İçdaş ve son olarak yapımı devam eden Aydınlı İnşaat'ın tek firma olarak yükleniciliğini üstlendiği Kozyatağı A Rezidans Projesi gibi yatırımlarımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.





- "2019'da çalışan sayımızı 6 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"





TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ise Aydınlı Grup'un, 25 Ocak 2017'den beri TMSF bünyesinde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Grubun piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu aktaran Sarı, şirketin ekonomik ve ihracat alanındaki performansını arttırarak yoluna devam ettiğini kaydetti.

Sarı, "İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon avro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük. Aydınlı Grup'da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurt dışıyla birlikte 5 bin 200'e çıkardık. 2019'da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



