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Ekonomi

TMO’dan buğday stokçularına uyarı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üreticilerin hasattan sonra ürünlerini hemen satmadığını elinde tuttuğunu belirterek, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır." uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:21:00 -
TMO’dan buğday stokçularına uyarı

Kısa sürede hasadı tamamlanacak hububat sezonunu değerlendiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi.

Güldal, TMO’nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti: “Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır.

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