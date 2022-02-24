TMO'dan ayçiçek yağı kararı
Toprak Mahsülleri Ofisi, 6 bin ton ham ayçiçek yağı ihtal etme kararı aldı. Yağ sevkiyatlarının önümüzdeki ayın başında başlaması bekleniyor.
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), uluslararası ihaleyle 6 bin ton ham ayçiçeği yağı aldı.
Ticaret kaynakları, navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,474.90 dolara Prime ticaret şirketinden alım yapıldığını belirtti.
Dünya'nın aktardığına göre kaynaklar, Türkiye'de özel sektörde mart teslimatlı ayçiçeği yağı için talebin az olması nedeniyle ilk teklif edilen fiyatın düştüğünü ifade ettiler.
Sevkiyatların 2-25 Mart arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.