TMO, Konya'da 92 noktada yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yüksek rekoltenin görüldüğü hasat sezonunda Konya hinterlandındaki 92 farklı alım noktasında üreticilerden yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim aldı. Üreticilerin ürünlerini hızlı, güvenli ve düzenli biçimde teslim edebilmesi amacıyla kent genelinde kapsamlı bir alım operasyonu yürütüldü.

Süreç, arpa ve buğday alım fiyatlarının 2 Haziran 2026'da açıklanmasıyla işlemeye başladı; TMO, alımları 3 Haziran itibarıyla devreye aldı. Depolama kapasitesi, personel ve teknik altyapıya yönelik hazırlıklarını sezon öncesinde tamamlayan TMO Konya Başmüdürlüğü ise sahadaki alımlara 22 Haziran 2026'da çıktı.

Randevu tarihi ve teslim noktası önceden belirlendi

Alım sezonunda devreye alınan yenilenmiş dijital randevu sistemi, üreticilere ürünlerini teslim edecekleri tarihi ve alım noktasını önceden belirleme imkânı verdi. Sistemle alım noktalarında oluşabilecek yoğunlukların azaltılması, ürün teslim süreçlerinin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi sağlandı.

Erken açıklanan alım fiyatları ve Konya genelinde oluşturulan yaygın alım ağı, üreticilere hasat döneminde ürünlerini değerlendirebilecekleri güçlü bir alternatif sundu. Kentin önemli tarım merkezlerinden Beyşehir ilçesinde de alım yapan TMO, bölgedeki üreticilerin ürünlerini kurumsal güvence altında teslim etmesine imkân sağlıyor.

Haşhaş 9 noktada, yeşil mercimek Damlakuyu'da

Hububat alımlarının tamamlanmasının ardından TMO, 9 farklı noktada haşhaş alımına geçti. Haşhaş alımları tamamlandığında haşhaş tohumu alım sürecinin başlatılması planlanıyor.

Yeşil mercimekte alım fiyatları 28 Ağustos 2026'da açıklandı; Konya Damlakuyu Geçici Alım Merkezinde 2 Eylül 2026 itibarıyla yeşil mercimek alımlarına başlandı.

Hububattan haşhaşa, haşhaş tohumundan yeşil mercimeğe uzanan alım operasyonunda TMO Konya Başmüdürlüğü, tarihin en yüksek alım rakamlarından birine ulaştı. Kurum, yüksek miktarda ürünü teslim almanın yanı sıra üreticinin emeğini koruyan, piyasa dengesine katkı sağlayan ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekleyen regülasyon görevini de yerine getirdi. TMO, hasat sezonu boyunca farklı ürün gruplarına yayılan alım faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.