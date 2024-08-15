TMMOB’dan basına büyük darbe

Türkiye’de geçmişten bugüne tüm muhalif hareketlerin içinde yer alan Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, basından aldığı güçle ülkenin en önemli dinamikleri arasında kalmayı başardı.

Başta Gezi Parkı eylemleri olmak üzere ses getiren bir çok eylem içinde veya bizzat organizasyonunda yer alan TMMOB, her zaman basından büyük destek gördü. Bu anlamda Türk basınının prensleri arasında yer alan TMMOB, bugün sadece resmi ilan desteği ile ayakta kalmaya çalışan Türk basınına büyük bir darbe indirdi. TMMOB ve bağlı yüzlerce odanın resmi ilanları bugüne kadar Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlanarak, geliri medya kuruluşlarına aktarılırken; Birlik ani bir kararla kendisine bağlı odaların resmi ilanlarının artık basılı veya internet gazeteleri yerine kendi web sitesinde yayınlanması kararı aldı.

Bu çalışmasını da büyük bir gizlilik içinde yürüten TMMOB, konu kamuoyuna yansıyıp tartışılmadan Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

SESSİZ SEDASIZ YÖNETMELİK DEĞİŞTİRDİ

Bu konudaki çalışmalarını basından gizli tutan TMMOB, yönetmelik değişikliği yaparak, resmi ilanları ve bu ilanlardan doğacak gelire resmen el koydu. Özellikle yerel basının ayakta kalması için tek dayanak olan resmi ilanlar, TMMOB’in ayrılması ile büyük güç kaybetti. Resmi ilan yayınlayarak ayakta kalan gazete ve internet haber siteleri bu gelir kaybından doğrudan etkilenecek.

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O BÜTÇE BASINA DEĞİL TMMOB’YE GİDECEK

Yasal olarak duyurulması ve ilan edilmesi zorunlu olan gelişmeleri artık resmi ilan olarak yayınlamayacak olan TMMOB, bunun yerine bu duyuru ve ilanları kendi web sitesinde yayınlayacak, bu ilanlardan doğacak geliri de kendi kasasına koyacak.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

TMMOB’nin yaptığı bu değişiklik bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Kararda; “2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede”, (e) bendinde yer alan “Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede” ve aynı bentte yer alan “Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle” ibareleri “Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Birliğin yönetmeliğindeki diğer ilgili maddeler de bu doğrultuda değiştirildi.

TÜRK BASINI İÇİN YOK OLUŞUN İŞARET FİŞEĞİ

Ancak bu karar resmi ilan gelirlerinde meydana gelecek azalmadan çok daha fazlası anlamına geliyor. TMMOB gibi yüzlerce kurumun resmi ilanları ile oluşturulan Basın İlan havuzu, Türkiye’deki 954 gazete ile 600 internet haber sitesinin gelirlerinin neredeyse yüzde 100’ünü oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 60 bin basın mensubu resmi ilan geliriyle ayakta duran bu kurumlarda çalışarak mesleğini sürdürüyor. TMMOB’nin açtığı bu yoldan diğer kurumların da yürümeye başlaması, Türk basını için topyekun bir yok oluşun kapısını aralıyor.