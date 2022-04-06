TKDK ile Ankara’ya 422 Milyon TL’lik yatırım

YENİ AKİT ANKARA

11. Çağrı döneminde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğüne teslim edilen irili ufaklı 179 projenin değerlendirmesi başladı. Projeler arasında inşaat işi olan yatırımların yanı sıra makine-ekipman desteklerinin de bulunduğu birçok türden dosyalar incelenecek. 76 ‘sı kadın yatırımcılar tarafından yapılan başvurular; tıbbi aromatik bitki, mantar-misel, fide-fidan yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji, kırsal turizm, rekreasyon alanları, arıcılık, tarımsal makine parklarına yönelik başlıklardan gelirken, en kısa sürede proje değerlendirmelerinin bitirileceği açıklandı.

Hibe destekleri birçok alanda devam edecek

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İl Koordinatörü Güzin Oyman, “Günümüzde tarımsal üretimin ve enerjinin anlamının daha da öne çıktığını proje başvurularından anlamaktayız. İlgili başlıkta tüm Türkiye genelinde ve Ankara’da ciddi bir rağbet gözlemliyoruz. Gelecek yıllarda tarıma yatırım yapanların kazanacağına inanıyoruz. Hazırlanan IPARD III programı ile tarımsal tedbirler başta olmak üzere birçok başlıkta hibe destekleri devam edecek” şeklinde bilgi verdi.