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Ekonomi TKDK Çorum'da 732 projeye 96,8 milyon lira hibe desteği sağladı
Ekonomi

TKDK Çorum'da 732 projeye 96,8 milyon lira hibe desteği sağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:01:32 -
TKDK Çorum'da 732 projeye 96,8 milyon lira hibe desteği sağladı

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) kentte bugüne kadar 732 projeye destek verdiğini belirterek, "Bu projelerle 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 96,8 milyon lira hibe olarak vatandaşımıza ödendi." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Mansur Yalvaçer, IPARD II programının 9. Başvuru Çağrı Dönemi'nde desteklenmek üzere seçilen başvuruların ilk grubunun yayımlanması nedeniyle Vali Çiftçi'yi ziyaret ederek hibe çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Çiftçi, ziyarette yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı kapsamında Çorum'da bugüne kadar AB standartlarında birçok yeni işletme kurulduğunu söyledi.

Hibe desteklerinin devam ettiğini belirten Çiftçi, "TKDK ilimizde bugüne kadar arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, et, süt üretiminden işlemesine, meyve, sebze depolamaya, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına, tarım ve hayvancılık alanında yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcaması içeren 732 projeye destek verdi. Bu projelerle 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 96,8 milyon lira hibe olarak vatandaşımıza ödendi." diye konuştu.

Dokuzuncu çağrı programına, 245 makine-ekipman alımı, 35 yenilenebilir enerji, 6 süt üretimi, 4 zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 3 kırmızı et üretimi, arıcılık ve makine parkı kurulumu içeren 295 proje başvurusu yapıldığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Projelerin toplam yatırım tutarı 106,6 milyon lira, hibe tutarı ise 59 milyon liradır. Komisyon değerlendirmesinde 59 makine ekipman ve 19 yenilebilir enerji projesi olmak üzere toplam 78 projemiz desteklenmeye hak kazandı. Yatırım tutarı 33,6 milyon lira olan projelere 17,9 milyon lira hibe ödemesi yapılacaktır. Kalan projelerin inceleme ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Belirlenen şeffaf kriterler ışığında seçilen projelere KDV muafiyetinin yanı sıra yüzde 55 ile 65 arasında değişen oranlarda hibe ödenecektir."

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