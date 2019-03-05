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Tiyatro oyuncularından Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’ye gelen "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununun yönetmeni ve oyuncuları, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 12:40
Tiyatro oyuncularından Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’ye gelen "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununun yönetmeni ve oyuncuları, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


Hakkari Valiliği tarafından organize edilen program kapsamında sahnelenecek olan "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunu öncesinde yönetmen Metin Karaman ve oyuncular Ömür Akkan, Gökçe Çiçek Özülkü, Muhlis Asan, Ceren Bayır, Suat İnan, Ergin Yıydız ve Muzaffer Özdemir, Vali İdris Akbıyık’ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:40
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