Titreme denilince akla ilk gelen el titremesi, ayak titremesi, bacak titremesi gelir. Peki titreme nedir? Titreme, vücudun bir veya daha fazla kısmının ileri-geri hareketlerini (salınımları) içeren kasıtsız, ritmik bir kas hareketidir. Bu istemsiz hareketlerin en yaygın olanıdır ve el, kol, kafa, yüz, ses, gövde ve bacakları etkileyebilir. El titremesi için hangi doktora gidilir? Ayak titreme için hangi doktora gidilir? Vücut titreme için hangi doktora gidilir, vücutta titremesi hangi bölüm bakar? İşte detaylar.

Titreme genellikle beynin vücudun her yerinde veya ellerde olduğu gibi belirli alanlarda kontrol eden bölümlerindeki problemlerden kaynaklanır. Titremeyi oluşturabilen nörolojik bozukluklar veya durumlar arasında multipl skleroz, inme, travmatik beyin hasarı ve beyin sapı veya serebellumun parçalarını tahrip eden veya tahrip eden nörodejeneratif hastalıklar bulunur. Diğer nedenler arasında, bazı ilaçların (amfetaminler, kortikosteroidler ve belirli psikiyatrik bozukluklar için kullanılan ilaçlar gibi) kullanımı, alkol kötüye kullanımı veya geri çekilmesi, cıva zehirlenmesi, aşırı aktif tiroid veya karaciğer yetmezliği bulunmaktadır. Bazı titreme türleri kalıtsaldır, başkalarının bilinen bir nedeni yoktur.

El titremesi için nöroloji bölümüne gidilmeli.

Parmak uçlarındaki uyuşukluğa hangi bölüm bakar?

Parmak uçlarındaki uyuşukluk için Nöroloji bölümü bakar.

Felce hangi bölüm bakar?

Felç için Nöroloji bölümü bakar.

Çift görmeye hangi bölüm bakar?

Çift görme için Nöroloji bölümü bakar.

Dengesizliğe hangi bölüm bakar?

Dengesizlik için Nöroloji bölümü bakar.

Vücuttaki seyirmeye hangi bölüm bakar?

Vücutta seyirme için Nöroloji bölümü bakar.