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Tite'den Trump'a çok sert cevap: Başkana tek yanıtım...

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Tite, "Trump'a tek yanıtım 5 defa dünya şampiyonu olduğumuzdur. O, tarihi benden daha iyi biliyor olmalı" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
Tite'den Trump'a çok sert cevap: Başkana tek yanıtım...

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takımı ile ilgili sözlerine Brezilya Teknik Direktörü Tite'den yanıt gecikmedi.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret sonrasında Brezilyalı bir basın mensubunun sorularını cevaplamadan önce, Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesine atıfta bulunarak, "Futbol ülkesi olarak son zamanlarda bir problem yaşadığınızı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

"5 DEFA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUK"

Trump'ın bu sözlerine Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'den cevap geldi. Tecrübeli teknik adam konuya ilişkin, "Başkana tek yanıtım, 5 defa dünya şampiyonu olduğumuzdur. O, tarihi benden daha iyi biliyor olmalı" şeklinde konuştu.

Brezilya geçtiğimiz hafta hazırlık maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'niNeymar ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
  1. Amerika
  2. Brezilya
  3. Roberto Firmino
  4. Neymar
  5. Trump
  6. Tite

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