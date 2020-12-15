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Ekonomi TİSK’ten asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

TİSK’ten asgari ücret açıklaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı ikinci toplantı sonrası Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin" denildi. Son toplantının yapılacağı tarih de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:41:00 - 2020-12-15 15:06:43
TİSK’ten asgari ücret açıklaması!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

TİSK temsilcileri sunum yaptı

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

"Dengeli bi ücret belirlenmesi önemli"

Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada , "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri yer aldı.

Üçüncü toplantı 22 Aralık'ta

Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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