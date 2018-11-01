Tırnaklarınızın değerini bilin

Vücutta demir, çinko, folik asit ve B 12 vitaminlerinin eksikliği tırnaklarda kırılma, kabalaşma, çatlama ve tabakalaşma gibi durumlara yol açar. Kırmızı et, süt ve süt ürünleri, deniz ürünleri tırnak sağlığı için gereklidir.

En önemlisi ise temizlik. Su, illa ılık su ile ellerinizi özenle yıkamalısınız.

Ellerinizi deterjanlardan sakınmalısınız.

Manikür pedikür yaptıranlar unutmasınlar; tırnak hastalıklarının büyük bir çoğunluğu manikür ve pedikürden geçmektedir. Mümkün olduğu kadar tırnaklarınızla oynamamalısınız. Uzun tırnaklar hem kendiniz, hem çevrenizdeki özellikle minikler için “tehlikeli taşıyıcılar” konumundadır.

Tırnakların üzerinde bazen beyaz noktacıklar görünebilir. Halk arasında vitamin eksikliği olarak değerlendiren bu durum tırnağın içerisine hava kabarcıklarının girmesiyle oluşur. Vitamin eksikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Endişe edecek bir durum da oluşturmamaktadır. Sadece görüntü itibariyle insanları tedirgin etmektedir.

Hatta bazen tırnağın tamamen beyazladığı durumlar dahi olabilir. Fakat bu beyazlanmadan korkulmamalıdır, bu durumun da herhangi bir zararı yoktur.

Şeytan tırnağı kişinin yapısı ve tırnakla çok oynanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Gerekli tedavi yapılmazsa mikrop kapıp dolamaya dahi dönüşebilir. Antibiyotik tedavisi ya da lokal anesteziyle steril bir şekilde kesilerek parmağa müdahale edilebilir.

En tehlikelisi mantarlar

Mantarlar, ayakta sık karşılaşılan bir durum. Derinin dış tabakası olan keratine yerleşir ve burada yaşarlar. Ancak tırnak gibi sert keratinin içine de girer enfeksiyon ile sonuçlanır.



Tırnak mantarı genellikle tırnak altında başlar, tırnağın köküne doğru yayılır, kalınlaşır ve tırnak hasar görür.

Tırnak mantarı hastası çoğu zaman eş zamanlı olarak parmak arası ya da ayak tabanında mantara sahiptir.

SEBEPLERİ

Şeker hastalığı olanlarda ve ayakları çok terleyenlerde de mantar hastalığı daha sık görülür.

Başlangıçta herhangi bir belirti vermez. Daha sonra tırnaklarda kalınlaşma, renk ve şekillerinde bozulma ve ayakkabı basısına bağlı olarak ağrı başlar. Tırnağın kesilmesi güçleşir.

Hasta olan tırnaklar sarımsı beyaz bir renk alırlar, kalınlaşır ve ufalanırlar. Daha seyrek olarak tırnak üzerinde beyaz lekeler ve çizgiler de görülebilir. Mantarlar en çok 1. ve 5. ayak tırnağına yerleşmeyi severler.

Birçok tırnak hastalığının görünümü başlangıçta mantar hastalığına benzer. Ancak bu hastalıklar mantar ilaçlarıyla düzelmezler.

Tedavi edilebilir mi?

Evet, genellikle tedavi edilebilir.

Tırnağın mantar enfeksiyonları kendi kendine iyileşmez, mutlaka tedavi gerekir. Tedavi edilmezse yumuşak doku enfeksiyonlarına (selülit, erizipel gibi) sebebiyet verebilir.

Tırnak üzerine sürülerek uygulanan tedaviler, ağızdan alınan haplara göre çok daha az etkilidir. Anormal tırnağın düzenli olarak tırnak makası veya törpü ile temizlenmesi yardımcı olsa da sürülerek uygulanan tedaviler tek başlarına enfekte tırnağın derindeki kısımlarını iyileştiremezler.

Tedavi tamamlandıktan sonra tırnakların tekrar normal görünümüne kavuşması 6 ayı bulabilir.

Ne iyi gelir?

Tırnaklarınızı kısa kuru ve temiz tutunuz. Hasta tırnak için ayrı bir tırnak makası diğer normal tırnaklarınız için ise ayrı bir tırnak makası kullanınız.

Sadece tırnağın tedavisi yeterli olmaz, mantarla enfekte ayak deriniz için de mantar kremleri kullanınız. Ayaklarınızı kuru tutunuz.

Pamuklu çorap giyiniz.

Çoraplarınızı her gün değiştiriniz.

Hava alabilen ayakkabılar giymeyi tercih ediniz.

Yüzme havuzlarında, duşlarda ve hamam ve soyunma odalarında yalınayak dolaşmayınız.

Tedaviye başlamadan önce gebeyseniz, emziriyorsanız, dahili hastalıklarınız varsa veya farklı sebeplerden düzenli ilaç kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Son bir hatırlatma: Asla cami ve mescidlere ıslak ve yalınayak girmeyiniz. Mutlaka çorabınız olsun!