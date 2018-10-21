Tırnaklarınızı uzatmayın

Tırnaklarınızı kısa kesmeyi ve temiz tutmayı asla ihmal etmeyin. Özellikle çocuklarınızın. Çünki “kıl kurdu” (öksiyürler), iplik inceliğinde, sarımtırak beyaz renkte, boyları iki milimetre ile bir santimetre arasında değişen ve dışkı ile atılabilen bağırsak parazitleridir. Kirli uzun tırnaklardan bulaşır. Dişi oksiyürler tarafından yumurtalar makat çevresine bırakılır. Gayet tabii bunlar kaşıntı yapar. Çocuk kaşındığı zaman tırnak aralarına giren yumurtalar, bir şey yerken ağıza servis edilerek tekrar bağırsaklara ulaşır. Kız çocuklarında üreme organına kaçan kılkurtları ve yumurtaları akıntılara sebep olurlar.

Oksiyürlerle mücadele ilaçlarla yapılır. Doktor, bütün aile üyelerine aynı tedaviyi uygulamak zorundadır.

Askarisler daha tehlikeli

Tuvaletten çıktıktan sonra, çocuklar oyundan geldikten sonra elleri mutlaka sabunla yıkanmalıdır. İç çamaşırları yıkanırken kaynatılmalıdır.

Gerçekten askarisler daha tehlikeli parazitlerdir. Boyları 15 ila 40 santim arasında olduğu için, bunlara halk dilinde "bağırsak solucanları" adı verilir. Dişi solucanların yumurtaları dışkı ile atıldığından bu hastalık, insan gübresi ile sulanan sebzelere bulaşır. Çiğ olarak, hele yıkanmadan, yenen sebzelerle birlikte ince bağırsağa ulaşan yumurtalar, burada larva (yavru kurtçuk) haline gelirler. Larvalar bağırsak zarını deler ve kana karışır. Kan dolaşımı ile akciğerlere kadar gelir; iltihaplara sebep olurlar. Askarisler, safra kesesine kadar ulaştıkları takdirde sarılık ortaya çıkar.

DİKKAT: Askarisler yumurtlamak için tekrar bağırsaklara dönerler. Bazen yumrular halinde birleşerek bağırsak tıkanmalarına yol açarlar.

Sebzeler mümkün mertebe çiğ olarak yenmemeli; yeneceği zaman bol su ile yıkanmalıdır.

Bunda da temizliğe son derece dikkat edilmeli; çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırılmalıdır.