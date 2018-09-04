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Tırnak sararmasının nedenleri nelerdir?

Mineral eksikliği, tırnak mantarı, sigara içmek, böbrek ve akciğer hastalıkları tırnak sararmasına neden olabiliyor.

04 Eylül 2018 Salı 22:08
Tırnak sararmasının nedenleri nelerdir?

MİNERAL EKSİKLİKLERİ

Özellikle demir ve çinko eksikliği, tırnaklarda sararmalarına yol açabilmektedir. Belirli minerallerin eksik olması kaynaklı olarak, tırnaklarda renk değişimleri oluşmaktadır. Basit bir kan tahlili ile bu durum kolayca saptanmaktadır.

TIRNAK MANTARI

Tırnak mantarı tırnağın kahverengi ya da sarı olmasına yol açar. Ayrıca tırnak kalınlaşır. Mantar, tırnak altında çok fazla ilerleyince, kötü koku ve tırnaklarda çabuk kırılmalar oluşmaya başlar. Tırnak mantarını kendiniz tedavi edemezsiniz, çünkü çok inatçıdır. Mutlaka bir doktora görünmek gereklidir. Ayrıca bulaşıcı bir hastalıktır.

SİGARA İÇMEK

Sigara dumanında nikotin ve katran vardır. Bu nedenle, hem tırnaklar hem de parmak uçları sararır. Ayrıca fazla sigara içen kişilerde, kan dolaşımı yeterince oksijeni taşıyamayacağından sararmalar oluşur.

BAZI HASTALIKLAR

Böbrek, akciğer ve karaciğer hastalıkları, diyabet, sarı tırnak sendromu tırnaklarda sararma oluşturur. Bu hastalıklarda kan dolaşımı, oksijeni yeterince dağıtmadığından dokular oksijensiz kalır. Böylece hem parmak uçları hem de tırnaklar sararır.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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