Ayak tırnakları neden sararır? | Hem el tırnakları hem de ayak tırnakları zaman zaman sararabilir. Pek çok kişi bu sarı görüntüden rahatsız olur. Sarı tırnaklardan kurtulmak isteyenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, tırnak sararmasına ne iyi gelir? | Tırnaklar neden kırılır?

Tırnaklar neden sararır?

Uzmanlar pek çok farklı sebepten dolayı tırnakların sarardığını belirtiyor. En sık rastlanan durum oje kullanımıyla ortaya çıkıyor. Tırnaklar oje sebebiyle havasız kalıyor ve uzun süre boya tırnaktan çıkarılmayınca sararmaya yol açıyor. Hem hijyen hem de tırnak sağlığınız için ojeleri bir günün ardından temizlemeniz mümkünse birkaç gün dinlendirdikten sonra yenisini sürmeniz tavsiye ediliyor.

Tırnaklar kimi zaman ev temizliğinde kullanılan kimyasallar sebebiyle sararıyor.

Vitamin ve minarel eksikliğinin de tırnaklarda sararmaya yol açtığı belirtiliyor.

Sedef hastalığı, diyabet ve tiroid gibi hastalıklarda da tırnakların sararması normal olarak karşılanıyor.

Çok nadirde olsa sarı tırnaklar cilt kanseri habercisi olabiliyor.

Tırnak sararmasına ne iyi gelir?

Tırnak sararması nasıl geçer? | Tırnaklarınızdaki sarı görüntüden kurtulmak için öncelikle evde basit bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri denedikten sonra tırnaklarınız düzelmezse bir doktora başvurmanızda yarar var.

Öncelikle tırnaklarınızdaki sararma vitamin ve minarel eksikliği sebebiyle oluşuyorsa bağışıklık sisteminiz güçlendirecek besinleri tüketmeniz gerekiyor.

Elma sirkesi kullanarak tırnaklarınızı sağlıklı bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Ellerinizi tırnak içlerine kadar 30 saniye sabunla yıkayın. Ellerinizi kurulayın. Bir pamuğa elma sirkesi damlatın. Sirkeli pamukla tırnaklarınızı tek tek silin. Yaklaşık yarım saat sonra ellerinizi yıkayabilirsiniz. Her gün bu yöntemi uyguladığınızda kısa sürede tırnaklarınız eski sağlıklı görüntüsüne kavuşacaktır.

Diş macununu bilindiği gibi beyazlatma özelliği vardı. 1 çay kaşığı diş macunu ile 1 tatlı kaşığı limon suyunu güzelce karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak tırnaklarınıza sürün. Ellerinizi 10-15 dakika sonra yıkayın. Bu yöntemi hafta bir kez uygulayabilirsiniz.

Bir kaseye ılık su ve yarım limon suyu koyun. Ellerinizi bu suya daldırın. 10 dakika sonra ellerinizi sudan çıkarıp yarım limon ile tırnaklarınızı ovalayın. Yaklaşık yarım saat sonra ellerinizi yıkayıp, nemlendirici sürebilirsiniz.

Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz menekşe yağını bir pamuğa damlatın. Bu pamukla tırnaklarınızı ovalayın. Yaklaşık yarım saat sonra ellerinizi yıkayabilirsiniz.

Bir çay bardağı süt ile bir çay bardağı maden suyunu karıştırın. 15 dakika kadar bu sıvının içerisinde ellerinizi dinlendirin. Bu karışım hem tırnaklarınıza hem de ellerinize iyi gelecektir.

Tırnaklardaki sarılık için hangi doktora gidilir?

Tırnaktaki renk değişikliği için hangi bölüme gidilir? | Ne yaparsanız yapın tırnaklarınızdaki sarılık geçmiyorsa; bir uzmana başvurmanız gerekebilir. Tırnaklarınızdaki sorunlar için Deri ve Zührevi Hastalıklar yani cildiye bölümünden randevu almalısınız.

Tırnaklar neden kırılır?

Tırnaklar neden kırılıyor? Tırnaklarınızın sürekli kırılmasından yakınıyorsanız bu durumun pek çok sebebi olabilir. Öncelikle vitamin ve minarel eksikliği sebebiyle tırnaklarınız kırılabilir. Sık sık el yıkamak, el ve tırnak bakımına dikkat etmemek de tırnakların kırılmasına yol açabilir. Tırnaklarla sürekli bir şeyler açmak, temizlik yaparken eldiven kullanmamak tırnakların kırılmasına yol açabilir.

Tırnak uzatmak zararlı mı?

Birçok kadın uzun tırnak kullanmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar tırnak uzatmanın son derece sağlıksız olduğunu belirtiyor. Tırnak içleri ve tırnak uçları bakteri ve virüslerin en sık yerleştiği yerler. Bu sebeple eller yıkansa dahi tırnak içleri temizlenmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca uzmanlar oje kullananları da uyarıyor. Oje yüzeyine yerleşen virüs ve bakterileri de yok etmek güç oluyor. Bu sebeple kısa ve ojesiz tırnak kullanmak hijyen açısından son derece önemlidir.