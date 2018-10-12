Tırnak sağlığının aynası

Parmak uçlarımızı koruyan ve ellerimizin görsel güzelliğini ortaya çıkaran tırnaklarımızın bazı vitamin eksikliklerinde bize uyarılar gönderir.

Tırnaklar; parmak uçlarını koruyan, tutmayı ve zarif el işlerini yapmamızı sağlayan bir deri ekidir.

Tırnak kökündeki deriden gelişen sert boynuzsu yapı olan tırnak plağı, elde 3-4 ay, ayakta ise 6-8 ayda uca doğru uzamaktadır. Uzmanlar pek de önem vermediğimiz tırnaklarımızın bazı vitamin eksikliklerinde bize uyarılar gönderdiğini ve bu sebeple onlara iyi bakmamız gerektiğini belirtiyor ve diyor ki:

● Tırnak yüzeyleriniz pürüzlü ise; folik asit ve C vitamini ihtiyacınız var.

● Tırnak üzerinde beyaz lekeler var ise; protein veya çinko eksikliğiniz var.

● Tırnaklarınız kuru ve zayıf ise; A vitamini ve kalsiyum ihtiyacınız var.

● Tırnak renginiz koyu ve şekli bozuk ise; B12 vitamininiz eksik.

● Tırnağınızı çevreleyen etlerin kızarıklığı ise; metabolizmanızın zayıflığına işaret ediyor.