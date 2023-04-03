Tırnak mantarından kurtulmak için 2 doğal ürün: Vakaların yarısından fazlası tariflerden geçerli not aldı!

İnsan vücudu birçok etkene bağlı olarak çeşitli hastalıklara maruz kalabilir. Özellikle cilt sorunları sıklıkla görülen hastalıklardan... Sarılaşmış tırnaklar, parmakların arasındaki çatlama ve kaşıntı, bunlar mantar enfeksiyonun işaretleri olabilir. Bu durum ortalama 5 insandan 1’ini etkilemektedir ve tıp alanında onikomikoz olarak bilinir. Dermatofidit mantar enfeksiyonu sebebiyle meydana gelir. Tırnak mantarı erkekleri kadınlardan daha fazla etkiler, fakat yine de kadınların da büyük bir yüzdesinde görülmektedir. Oluşumu bağışıklığın düşmesine, aşırı terlemeye, yanlış ayakkabı giymeye ve diğer faktörlere bağlıdır.

Tırnak Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Günümüzde piyasada, bu enfeksiyonu tedavi eden ve tırnak mantarını yok eden gerçekten yüzlerce tedavi vardır. Fakat bu ürünlerin çoğu hem pahalıdır hem de düzenli olarak uygulasanız bile size en iyi sonuçları vermez. Şanslıyız ki, basit malzemelerle etkili sonuçlara ulaşabileceğimiz ve kendimiz hazırlayabileceğimiz birçok doğal çözüm de vardır ve bunun için çok fazla para harcamamıza de gerek yoktur.

Bu yazımızda, anti-mantar özelliklere sahip 2 malzemeyi tırnak mantarını yok etmek ve ayaklarınızı iyileştirmek için nasıl kombine edeceğinizi göstereceğiz.

Sadece 2 Malzeme İle Tırnak Mantarını Yok Edin!

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Mantar sadece bir gecede fazla miktarda ürün uygulayarak yok olmaz. Tam sonuçları görmek istiyorsanız hijyeninizi arttırmalısınız ve anti-mantar tedavileri düzenli olarak kullanmalısınız. Karbonat ve elma sirkesi neredeyse hepimizin mutfağında bulunan ürünlerden. Bu 2 ürünü kullanarak tedavimizi hazırlayacağız ve kötü görüntüye sebep olan bu soruna bir son vereceğiz! Bu iki madde de, içeriğindeki aktif maddeler sayesinde ve vücuda sağladıkları fayda ile alternatif ilaçlar olarak bilinirler.

Karbonatın özellikleri

Sodyum bikarbonat pişirmede ve çevre dostu temizlemede kullanılan beyaz bir pudradır. Alkalin, antiseptik ve antioksidan özellikleri birçok sorunun tedavisinde onu faydalı bir hale getirmektedir. Cildi bölgesel olarak ölü hücrelerden arındırmak, temizlemek için kullanılabildiği gibi, enfeksiyonlar ile savaşmak için de kullanılır. İçeriğindeki aktif maddeler mantar ile savaşır ve bunların tırnak yüzeyine hasar vermesini engeller. Çok güçlü doğal bir koku giderici olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz. Bakteriler yüzünden oluşan kötü kokuları nötralize etmek için idealdir.

Elma sirkesinin özellikleri

Elma sirkesi genellikle salatalarda ve bazı tariflerde sos olarak kullanılır. Besleyici elmaların fermantasyonu ile elde edilir, bu süreç de yararlı bakterilerin ve mayanın sirkeyi oluşturmasını sağlar. Malik ve asetik asit içerir, bunlar da çeşitli enfeksiyonlar ile etkili olarak savaşan alkalize edici özellikleri olan asitlerdir. Mantarın gelişmesini destekleyen çevresel koşulların özelliğini değiştirir. Düzenli olarak uygulamak mantarın yayılmasını önlemek için alınan çok etkili bir önlem olacaktır. Ayrıca içinde ciddi miktarda bioflavonoid, vitamin, mineral ve pektin bulunur.

Tırnak mantarından kurtulmaya yarayan bu tedaviyi nasıl hazırlayacağım?

Bu anti-mantar tedavisi iki maddenin de tırnaktaki mantarı öldürücü özelliklerinin bileşenlerini kullanır. Önce sirkeyi kullanacağız, direkt olarak da uygulayabilirsiniz, ya da sirke ile bir ayak banyosu da yapabilirsiniz. Ardından, bir sonraki malzeme olarak karbonatı kullanacağız ki, tedavimizin etkisini arttırabilelim.

Malzemeler;

½ bardak elma sirkesi

6 bardak sıcak su

3 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı;

Ayak banyosu için sirkeyi ve 3 bardak sıcak suyu karıştırın. Ayaklarınızı bu karışıma sokun ve 20 dakika boyunca bekletin. Ardından ayaklarınızı iyice kurulayın. Şimdi 3 bardak sıcak su ve karbonat ile bir karışım hazırlayın ve bu karışımda ayaklarınızı 15 dakika kadar beklettikten sonra ayaklarınızı güzelce kurutun. Ölü hücrelerden arındırıcı bir ürün ile ayaklarınıza güzelce ve nazikçe masaj yapın. Mantar enfeksiyonunu tamamen ortadan kaldırmak için, sonuçları gözünüzle iyice görene kadar bu süreci her akşam tekrarlayın.

Ayrıca, karbonat ve elma sirkesinden bir macun da hazırlayabilir ve bunu direkt olarak mantar oluşan tırnağa sürebilirsiniz. Sürdükten sonra bir bandaj ile kapatın ve bütün gece bekletin. Bu tedavi ile, mantarın büyüyemeyeceği ve sevemeyeceği asidik bir ortam oluşturacaksınız. Birkaç gün içerisinde farkı siz de gözlemlemeye başlayacaksınız. saglikhaberleri