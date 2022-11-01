Tırnak mantarına ne iyi gelir? El tırnak mantarı nasıl geçer? Evde tedavi: Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem

Bu içeriğimizde sizlere mantardan kurtulmak için ihtiyacınız olan sadece iki doğal tedavi yönteminden bahsedeceğiz.

Evde kolayca ulaşabileceğiniz bazı ürünler, tırnak mantarının ilk belirtilerini önlemeye ve tırnak mantarıyla savaşmaya yardımcı olabilir. İşte tırnak mantarına karşı en doğal çözüm.

1. Uçucu yağlar

Uçucu yağlar son derece konsantre ve çok güçlü bitkisel aktif maddelerdir. Bazıları mantar önleyici özelliklere sahiptir ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde faydalıdır. Özellikle lavanta ve çay ağacı yağını kullanabilirsiniz.

Etkilenen bölgeyi temizleyerek başlayın. Seçtiğiniz esansiyel yağı tırnağa saf olarak uygulayın. 10 ila 20 dakika arasında bekletin, durulayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Kullanılabilecek diğer uçucu yağlar arasında mantar ve iltihap önleyici etkileriyle bilinen Hindistan cevizi, kekik ve tarçın yağı da bulunur. Bunları bitkisel yağ ile karıştırıp doğrudan tırnağa uygulayabilirsiniz.

Uçucu yağ kullanmadan önce her zaman dirsek kıvrımında veya bilekte alerji testi yapmaya dikkat edin. Özellikle hamileyseniz mutlaka bir sağlık uzmanına danışın.

2. Karbonat

Karbonat ayak parmaklarında bulunan fazla nemi kurutur. Kalın bir macun oluşturmak için karbonat ve suyu iyice karıştırın. Tırnağa uygulayın, 10 dakika bekletin ve durulayın. Tırnağınızı temiz bir bezle kurulayın.

Diğer bir yöntem ise karbonatla ile ayak veya el banyosu yapmaktır. 5 yemek kaşığı karbonatı 1 litre ılık suda seyreltin. Ayağınızı veya elinizi 15 dakika boyunca daldırın. Sonrasında iyice kurulayın.

3. Sirke

Sirke asidiktir ve cildinizin pH'ını yeniden dengelemek ve mantardan sorumlu mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için mükemmeldir. Eşit miktarda beyaz sirkeyi veya elma sirkesini suyla karıştırın. Etkilenen tırnağı 30 dakika bu karışımda bekletin. Ardından iyice kurulayın. Bu yöntemş her gün uygulayın.

4. Limon

Taze sıkılmış bir limon yüksek konsantrasyonda sitrik asit içerir ve bu madde mantara neden olan mikropların ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Taze limonu sıkın. Bir pamuklu çubukla, saf limon suyunu etkilenen bölgeye uygulayın.

5. Sarımsak

Sarımsak iyi bilinen bir mantar önleyicidir. Tırnağınıza sürmek için beyaz sirkeyle karıştırarak bir macun hazırlayabilirsiniz. Bir diş sarımsağı ezin ve biraz sirke ile karıştırın (bu, pütürlü bir macun verecektir). Bu macunu tırnağa uygulayın. Ardından bir bandajla örtün ve birkaç saat bekletin. Daha sonra karışımı çıkarabilir ve tırnağı iyice kurulayabilirsiniz. Tırnak mantarı tamamen kaybolana kadar bu tedaviyi her gün tekrarlayın.

Tırnak mantarı evde tedavi

Tırnak mantarı sorunundan muzdaripseniz elma sirkesini bir parça pamuk yardımıyla sorunlu olan tırnağınıza uygulayın. Ardından bir bandaj veya yara bandı ile pamuğu tırnağınıza sabitleyin. Bir gece bu şekilde uyuyun. Bu adımları tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulamanızı tavsiye ederiz.

Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir?

Sarımsak.

Elma Sirkesi.

Kekik Yağı

Çay Ağacı Yağı

Limon Suyu.

Zeytinyağı ve Sarımsak Kürü

Sirke ve Ağız Temizleme Suyu.

Mısır Unu.

El tırnak mantarı Nasıl Geçer?

Bu amaçla, terbinafin ve itrakonazol gibi etken maddeli ilaçlar reçetelenebilir. Bu ilaçlar, yeni bir tırnağın enfeksiyondan arındırılmasına yardımcı olurken, enfekte olan kısmın da yavaşça değişmesini sağlar. Oral antifungal ilaçlar, tırnak mantarı tedavisinde genellikle 6 ila 12 hafta boyunca kullanılır.

Saraçoğlu aynısefa kürünü tavsiye etmektedir. Ayaklarınızda mantar varsa ayaklarınızı, ellerinizde mantar varsa elleriniz için aynısefa kürünü uygulayabilirsiniz. Bir avuç aynısefayı 2 bardak suda 6-7 dakika kaynatın ve ılımaya bırakın. Ilımış aynısefalı suyu süzün ve ayak banyonuz ya da el banyonuza ekleyin.

Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi

Özellikle en fazla gözlenen ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi için bazı uygulamalar vardır: Reçetesiz satılan antifungal tırnak kremleri ve merhemlerini deneyebilirsiniz: Tırnakların yüzeylerinde beyaz lekeler fark ederseniz; törpüleyin, tırnaklarınızı suya batırın, kurutun ve ilaçlı krem veya losyon uygulayın.

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elma sirkesidir. Yani şu an mutfağınızda bulunan şeylerle bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte tarif:

Malzemeler

4 – 5 yemek kaşığı karbonat

1 bardan elma sirkesi

Su

Kağıt havlu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından kağıt havlu ile kurulayın. Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.