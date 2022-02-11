Tırnak mantarı tedavisi: tırnak mantarı, ayak mantarı nasıl geçer?

Tırnak mantarı, mantar mikrobu nedeniyle el ve ayak tırnaklarına meydana gelen enfeksiyondur. Tırnak mantarı başlangıç aşamasında ise evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak enfeksiyon ilerlemişse mutlaka bir dermatoloğa gidilmelidir.

Tırnak mantarı tedavisi evde nasıl yapılır?

Çay ağacı yağı ve kekik yağı hem doğal antiseptiktir. Her iki yağı bir kaç damla hindistancevizi yağı ile karıştırın. Pamukla uygulamayın, 10 dk bekleyin ve tırnağı temiz bir diş fırçası ile fırçalayın. Günlük uygulayın, birkaç hafta içinde iyileşme görmelisiniz.

El ve ayak tırnakları, mantarların en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor. Terleme, şişmanlık, ortak alan kullanımı gibi birçok neden tırnak mantarına sebep olabilir. Bulaşıcı bir rahatsızlık olan tırnak mantarı, tedavi edilmezse tırnak kaybına neden olabilir.

Tırnak mantarına ne iyi gelir?

Sarımsak

Elma Sirkesi

Kekik Yağı

Çay Ağacı Yağı

Limon Suyu

Zeytinyağı ve Sarımsak Kürü

Sirke ve Ağız Temizleme Suyu

Mısır Unu

Hindistan Cevizi Yağı

Aynısefa Kürü

Ayak mantarı nasıl geçer?

Ayak mantarı tıpta tinea pedis olarak ifade edilen cilt yüzeyinde meydana gelen bir çeşit enfeksiyondur. Bulaşıcılık oranı yüksek olan ayak mantarı, cilt bütünlüğünün bozulmasına yol açar. Mantar enfeksiyonları en çok sıcak ve nemli ortamları severler. Bu yüzden uzun saatler bu koşullara maruz kalan ayaklar mantar enfeksiyonu yönünden risk altındadır. Tedavi öncesi ve sonrasında ayaklar kuru tutulmalı, mutlaka pamuklu çoraplar tercih edilmelidir.

Ayak mantarını ne yok eder?

Ayak mantarı karbonat yardımıyla tedavi edilebilir. Ayak mantarından şikayetçi olanların her akşam karbonatlı suyun içinde ayaklarını bir süre dinlendirmesi önerilir. Karbonatlı su sayesinde, mantarların temizlenmesi hızlanır ve ayak temizliği doğal malzemeler ile yapılır. Karbonat kokuyu ve kaşıntıyı da giderecektir.