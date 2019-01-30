Tırnak etleri neden kurur? Tırnak eti kuruması tedavisi nedir?
Soğuk havaya maruz kalmak, egzama, yetersiz beslenme Tırnak etlerinin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Tırnak etinin kurumasına neden olan diğer faktörler nelerdir? Tırnak etlerinin kuruması nasıl engellenir?30 Ocak 2019 Çarşamba 21:23
Soğuk havaya maruz kalmak, egzama, yetersiz beslenme Tırnak etlerinin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Tırnak etinin kurumasına neden olan diğer faktörler nelerdir? Tırnak etlerinin kuruması nasıl engellenir?
TIRNAK ETLERİNİN KURUMA NEDENLERİ
Cildi yeterince nemlendirmemek
Elleri çok sık yıkamak
El dezenfektanları ya da aseton kullanmak
Soğuk havaya maruz kalmak
Egzama
Yetersiz beslenme
Kullanılan bazı ilaçlar
Tırnak veya tırnak eti yemek
Bu nedenlerin birçoğu endişelenilecek bir durum oluşturmasa da egzama gibi bir rahatsızlık da tırnak etlerinin kurumasına yol açabilir. Bu durumda, doktorunuz size tedavi için yardımcı olacaktır.
TIRNAK ETLERİ KURUDUĞUNDA BAŞKA BİR RAHATSIZLIK OLUŞUR MU?
Kuruyan tırnak etleri, başka bir rahatsızlığın oluşmasına neden olmazlar. Ama tırnak etleriniz kanıyorsa veya enfeksyion kaptıysa doktora görünmeniz gerekebilir.
Enfeksiyonun belirtileri:
Kızarıklık
Şişlik
Tırnak etlerinin etrafında acı
Doktorunuz, tırnak etlerindeki kuruluğu geçirmek için güçlü bir nemlendirici önerecektir. Tırnak etleriniz enfeksiyon kaptıysa antibiyotik kullanmanız gerekebilir.
TIRNAK ETLERİNİN KURUMASI NASIL ENGELLENİR?
Tırnak etlerinin kurumasını engellemenin en iyi yolu tırnak etlerini sık sık nemlendirmekten geçiyor. Ellerinizi yıkadıktan sonra tırnak eti kremiyle ya da Hindistan cevizi kremiyle nemlendirebilirsiniz. İçinde yoğun kimyasal barındıran ürünleri ellerinizde kullanmamaya özen gösterin.
Bu ürünler:
Kimyasal içerikli sabunlar
El dezenfektanları
Oje çıkarıcılar ve aseton
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