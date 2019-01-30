0553 313 94 23

Tırnak etleri neden kurur? Tırnak eti kuruması tedavisi nedir?

Soğuk havaya maruz kalmak, egzama, yetersiz beslenme Tırnak etlerinin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Tırnak etinin kurumasına neden olan diğer faktörler nelerdir? Tırnak etlerinin kuruması nasıl engellenir?

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:23
Tırnak etleri neden kurur? Tırnak eti kuruması tedavisi nedir?

Soğuk havaya maruz kalmak, egzama, yetersiz beslenme Tırnak etlerinin kurumasına neden olan bazı faktörlerdir. Tırnak etinin kurumasına neden olan diğer faktörler nelerdir? Tırnak etlerinin kuruması nasıl engellenir?

TIRNAK ETLERİNİN KURUMA NEDENLERİ

Cildi yeterince nemlendirmemek

Elleri çok sık yıkamak

El dezenfektanları ya da aseton kullanmak

Soğuk havaya maruz kalmak

Egzama

Yetersiz beslenme

Kullanılan bazı ilaçlar

Tırnak veya tırnak eti yemek

Bu nedenlerin birçoğu endişelenilecek bir durum oluşturmasa da egzama gibi bir rahatsızlık da tırnak etlerinin kurumasına yol açabilir. Bu durumda, doktorunuz size tedavi için yardımcı olacaktır.

TIRNAK ETLERİ KURUDUĞUNDA BAŞKA BİR RAHATSIZLIK OLUŞUR MU?

Kuruyan tırnak etleri, başka bir rahatsızlığın oluşmasına neden olmazlar. Ama tırnak etleriniz kanıyorsa veya enfeksyion kaptıysa doktora görünmeniz gerekebilir.

Enfeksiyonun belirtileri:

Kızarıklık

Şişlik

Tırnak etlerinin etrafında acı

Doktorunuz, tırnak etlerindeki kuruluğu geçirmek için güçlü bir nemlendirici önerecektir. Tırnak etleriniz enfeksiyon kaptıysa antibiyotik kullanmanız gerekebilir.

TIRNAK ETLERİNİN KURUMASI NASIL ENGELLENİR?

Tırnak etlerinin kurumasını engellemenin en iyi yolu tırnak etlerini sık sık nemlendirmekten geçiyor. Ellerinizi yıkadıktan sonra tırnak eti kremiyle ya da Hindistan cevizi kremiyle nemlendirebilirsiniz. İçinde yoğun kimyasal barındıran ürünleri ellerinizde kullanmamaya özen gösterin.

Bu ürünler:

Kimyasal içerikli sabunlar

El dezenfektanları

Oje çıkarıcılar ve aseton

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:23
  1. tırnak eti
  2. tırnak eti neden kurur
  3. tırnak eti kuruması
  4. tırnak eti kuruması nasıl geçer
  5. tırnak bakımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE siber silahlarla telefonları hacklemiş
    1. BAE siber silahlarla telefonları..
    2. Yeryüzü Doktorları'ndan 2018'de 5 bin..
    3. Kritik toplantı sonrası MGK bildirisi!
    4. Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu
    5. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    6. MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut..
    7. MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü..
    8. Tırnak etleri neden kurur? Tırnak eti..
    9. MGK Bildirisi: "Terörle mücadele..
    10. MGK bildirisi: "Bazı ülkelerin firari..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Benficalı Dju, West Ham'da
    13. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    14. Erdoğan 'reis' esprisiyle Oktay..
    15. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den..
    16. Selanik tatlısı tarifi | Selanik..
    17. Türkiye'den BMGK'nin Kıbrıs kararına..
    18. Türkiye'den BMGK''nın Kıbrıs çağrısına..
    19. Galatasaray'da flaş 'Serdar Aziz'..
    20. Juncker'den Brexit için risk uyarısı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!