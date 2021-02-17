Tirit tarifi | Tirit nasıl yapılır?

Türkülerden ismini duyduğumuz tirit, kelime kökeni olarak Farsça olsa da çok fazla Orta Asya kültürü taşıyan bir yemektir. Tirit yemeği bazı yörelerde düğün yemeği olarak servis edilmektedir. Kaz tiridi tarifiyle Samsun'un bazı ilçeleri tarafından patenti alınmış bir yemektir. Peki, tirit nasıl yapılır? Tirit tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?