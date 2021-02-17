Tirit tarifi | Tirit nasıl yapılır?
Türkülerden ismini duyduğumuz tirit, kelime kökeni olarak Farsça olsa da çok fazla Orta Asya kültürü taşıyan bir yemektir. Tirit yemeği bazı yörelerde düğün yemeği olarak servis edilmektedir. Kaz tiridi tarifiyle Samsun'un bazı ilçeleri tarafından patenti alınmış bir yemektir. Peki, tirit nasıl yapılır? Tirit tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Tirit tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
500 gram dana eti, 4 tane tırnak pide, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber ya da salça, 2 iri diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tane defne yaprağı
Tirit nasıl yapılır?
Öncelikle kuşbaşından daha iri doğranmış dana etlerini düdüklü tencereye koyun ve üzerine 2 su bardağı su ilave edin.
Tuz, karabiber, defne yaprağını da ekleyip kapağını sıkıca kapatın. 30-40 dakika arası, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirmeniz gerekir.
Öte yandan 4 adet tırnak pideyi küp küp doğramaya başlayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atabilirsiniz.
Ardından 2 diş sarımsağı ezin, yoğurda koyun. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da su ilave edin ki yoğurt daha akışkan hale gelsin. Hepsini iyice çırpmalısınız.
Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı bir kaseye koyun. Etler soğumadan lif lif ayırmalısınız.
Tereyağını erittikten sonra, kırmızı biberi veya salçayı ilave edin.
Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir tabağa koyun. Kenara ayırdığınız et suyuyla ıslatmanız gerekir.
Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle doldurabilirsiniz.
Etlerin üzerine yoğurt gezdirdikten sonra en üstüne de erittiğiniz tere yağdan ekleyin. Artık soğumadan servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…