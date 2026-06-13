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Yerel Tırı görünce panik yaptı! Fren yerine gaza basınca duvara çarptı
Yerel

Tırı görünce panik yaptı! Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Tırı görünce panik yaptı! Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Remziye D., karşı yönden gelen tır nedeniyle panik yapınca fren yerine gaza bastı.

Bilecik’te karşı yönden gelen tırı görünce panikleyen sürücünün kullandığı otomobil duvara çarptı.

 

Kaza, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy Köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Muratça köyü istikametine seyir halinde 26 GS 081 plakalı otomobil sürücüsü Remziye D. (74) tırdan etkilenerek panik yapması sonucu fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan duvara çarparak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Remziye D. ve araçta bulunan Nami D. yaralandı.

 

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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