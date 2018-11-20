THY- Banjul
0553 313 94 23

Tıraş köpüğü ile ebru çalışması yapabilirsiniz

Ebru çalışması yapmanın, zahmetli, tekneli, boyalı, bulaşığı çok tarafı vardır ve çoğu hanımı yıldırır, vazgeçir. Oysa tıraş köpüğü ile iş kolaylaşıyor.

20 Kasım 2018 Salı 19:00
Tıraş köpüğü ile ebru çalışması yapabilirsiniz

Köpük üzerine ebru çalışması yapabilmek için elinizde kalın köpük dokusu olması gerek; kolay sönmeyen kolay sulanmayan. Bunun için tıraş köpüğü gayet elverişli.

Gerekenler

Koyu hazırlanmış akrilik veya yine koyu hazırlanmış sulu boya.

Damlalık.

Karıştırmak için kürdan veya kulak çöpü veya ince fırçadan biri..

Kalınca bir resim kağıdı.

Uygulamayı yapmak için uygun bir tepsi..

Etrafı batırmamak için uygun bir örtü.

Köpükleri sıyırmak için ağzı düz sert bir tahta ya da plastik parçası.

Yanınıza meraklı yavrunuzu da alın, birlikte oldukça kaliteli zaman geçirmiş olacaksınız.

Önce çalışacağımız alanı eğlenceli bir şekilde dağıtabileceğimiz bir düzende hazırlıyoruz. Biraz kirlenecek ne de olsa! Örtülerimizi serdikten sonra teknemizi çalışacağımız alanın merkezine yerleştiriyoruz.

Teknenin çok yüksek kenarlı olmamasına dikkat ediniz.Köpüğümüzü teknemize yaklaşık 2 cm yükseklik oluşturacak şekilde güzelce yayıyoruz. Bu noktada spatulanızdan yardım alıp üzerini düzleştirebilirsiniz tıpkı kremayla pasta üzeri kaplarmış gibi nazikçe ve çok inceltmeden.

Köpük hazır olunca hazırladığımız boyalardan damlalıkla alıyor ve ne çok uzak ne de çok yakın olmayacak şekilde, zevkimizce birkaç renk damlatıyoruz.

Sonra boyaları çok birbirine karıştırmadan kürdanlarla şekiller yapıyoruz.

Şekiller istediğimiz kıvama gelince kağıdımızı alıp köpüğe bırakıyor ve sağ sol yapıp oynatmadan birazcık bastırıyoruz.

Kağıdın çok ıslanmaması için koyduğumuz gibi nazikçe ama seri bir şekilde kağıdı çekiyoruz.

Kağıdı aldığınızda hayal kırıklığına uğramayın.Köpükler çok da hoş gözükmüyor henüz, ama yine sağ sol yapmadan ama seri şekilde kağıdı tıraş edermiş gibi spatula veya edindiğiniz plastik parçasıyla köpüğü temizliyorsunuz.

Ta ta ta taaammm! İşte ebrunuz hazır.

Birkaç alıştırma ile sanatçı olup çıkarsanız, hiç şaşmayın

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:00
  1. tıraş köpüğü
  2. ebru sanatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması! 'Böyle vahşi...'
    1. İngiltere'den kritik Cemal Kaşıkçı..
    2. Kimyasal zatürre ölüme davetiye
    3. Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini..
    4. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500..
    5. Tıraş köpüğü ile ebru çalışması..
    6. 28 gram eroinle yakalanan 2 kişi..
    7. TBMM Genel Kurulu
    8. Türk Kızılayı Gazze'de engelleri..
    9. ABD'den getirilen FETÖ şüphelisi..
    10. Bakanlıktan "pancar alımı" açıklaması
    11. Gaziantep'te kaza: 2 kız kardeş öldü,..
    12. Göz yangını
    13. Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı..
    14. AB'den kritik Avrupa Ordusu..
    15. ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'nün..
    16. Taner Öcal, resmen Kardemir..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    19. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    20. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı