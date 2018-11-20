Tıraş köpüğü ile ebru çalışması yapabilirsiniz

Köpük üzerine ebru çalışması yapabilmek için elinizde kalın köpük dokusu olması gerek; kolay sönmeyen kolay sulanmayan. Bunun için tıraş köpüğü gayet elverişli.

Gerekenler

Koyu hazırlanmış akrilik veya yine koyu hazırlanmış sulu boya.

Damlalık.

Karıştırmak için kürdan veya kulak çöpü veya ince fırçadan biri..

Kalınca bir resim kağıdı.

Uygulamayı yapmak için uygun bir tepsi..

Etrafı batırmamak için uygun bir örtü.

Köpükleri sıyırmak için ağzı düz sert bir tahta ya da plastik parçası.

Yanınıza meraklı yavrunuzu da alın, birlikte oldukça kaliteli zaman geçirmiş olacaksınız.

Önce çalışacağımız alanı eğlenceli bir şekilde dağıtabileceğimiz bir düzende hazırlıyoruz. Biraz kirlenecek ne de olsa! Örtülerimizi serdikten sonra teknemizi çalışacağımız alanın merkezine yerleştiriyoruz.

Teknenin çok yüksek kenarlı olmamasına dikkat ediniz.Köpüğümüzü teknemize yaklaşık 2 cm yükseklik oluşturacak şekilde güzelce yayıyoruz. Bu noktada spatulanızdan yardım alıp üzerini düzleştirebilirsiniz tıpkı kremayla pasta üzeri kaplarmış gibi nazikçe ve çok inceltmeden.

Köpük hazır olunca hazırladığımız boyalardan damlalıkla alıyor ve ne çok uzak ne de çok yakın olmayacak şekilde, zevkimizce birkaç renk damlatıyoruz.

Sonra boyaları çok birbirine karıştırmadan kürdanlarla şekiller yapıyoruz.

Şekiller istediğimiz kıvama gelince kağıdımızı alıp köpüğe bırakıyor ve sağ sol yapıp oynatmadan birazcık bastırıyoruz.



Kağıdın çok ıslanmaması için koyduğumuz gibi nazikçe ama seri bir şekilde kağıdı çekiyoruz.

Kağıdı aldığınızda hayal kırıklığına uğramayın.Köpükler çok da hoş gözükmüyor henüz, ama yine sağ sol yapmadan ama seri şekilde kağıdı tıraş edermiş gibi spatula veya edindiğiniz plastik parçasıyla köpüğü temizliyorsunuz.

Ta ta ta taaammm! İşte ebrunuz hazır.

Birkaç alıştırma ile sanatçı olup çıkarsanız, hiç şaşmayın